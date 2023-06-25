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Финансы 25.06.2023 13:28

Инвестиции ГНФАР в 2022г в фонды недвижимости составили $520 млн

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2022 году в фонды недвижимости составили $520 млн.

«Несмотря на тяжелые макроэкономические условия и непредсказуемость в мировой экономике, в 2022 году ГНФАР сделал важные инвестиции в ряд ведущих инвестиционных фондов, связанных с недвижимостью, на общую сумму порядка $520 млн», - отмечается в аудированном годовом отчете ГНФАР за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в частности, в фонд «PREP III» вложено $100 млн, в фонд «GREF VII» - $100 млн, в фонд EPF VI – 200 млн евро, в фонд «Mileway Logistics» - 88,5 млн евро.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНФАР, НЕДВИЖИМОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ


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