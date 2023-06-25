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Бизнес и законодательство 25.06.2023 13:39

Недвижимость ГНФАР в Лондоне за 2022 год подорожала на 11%

Инвестиционная стоимость недвижимости Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в Лондоне в 2022 году после проведения переоценки подорожала на 10,9%, составив 193,5 млн фунтов.

Об этом говорится в годовом отчете ГНФАР за 2022 год, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно данным, инвестиционная стоимость недвижимости ГНФАР в Париже за прошлый год после переоценки стала 197 млн 773,087 тыс. евро, что на 4% меньше чем в 2021 году.

Подешевела в прошлом году также недвижимость в Москве, которой владеет фонд: за год стоимость снизилась на 15,1%, до 2,681 млрд рублей.

Небольшой рост за год зафиксирован в недвижимости ГНФАР в Токио – на 0,2%, до 56,9 млрд японских йен (примерно около $400 млн).

В целом, четыре объекта, расположенные в Лондоне, Париже, Москве и Токио, составляют 21% портфеля недвижимости ГНФАР. Стоимость этой недвижимости оценивается в $3,1 млрд.

По данным ГНФАР, доходность фонда в 2022 году от прямых инвестиций в покупку недвижимости составила 9,2%.

«В целом, среднегодовая доходность от инвестиций ГНФАР в недвижимость оценивается в 6,8%, непосредственные доходы фонда от этих инвестиций составили $1,3 млрд», - подчеркивает ГНФАР.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНФАР, НЕДВИЖИМОСТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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