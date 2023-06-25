Недвижимость ГНФАР в Лондоне за 2022 год подорожала на 11%

Инвестиционная стоимость недвижимости Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в Лондоне в 2022 году после проведения переоценки подорожала на 10,9%, составив 193,5 млн фунтов.
Об этом говорится в годовом отчете ГНФАР за 2022 год, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно данным, инвестиционная стоимость недвижимости ГНФАР в Париже за прошлый год после переоценки стала 197 млн 773,087 тыс. евро, что на 4% меньше чем в 2021 году.
Подешевела в прошлом году также недвижимость в Москве, которой владеет фонд: за год стоимость снизилась на 15,1%, до 2,681 млрд рублей.
Небольшой рост за год зафиксирован в недвижимости ГНФАР в Токио – на 0,2%, до 56,9 млрд японских йен (примерно около $400 млн).
В целом, четыре объекта, расположенные в Лондоне, Париже, Москве и Токио, составляют 21% портфеля недвижимости ГНФАР. Стоимость этой недвижимости оценивается в $3,1 млрд.
По данным ГНФАР, доходность фонда в 2022 году от прямых инвестиций в покупку недвижимости составила 9,2%.
«В целом, среднегодовая доходность от инвестиций ГНФАР в недвижимость оценивается в 6,8%, непосредственные доходы фонда от этих инвестиций составили $1,3 млрд», - подчеркивает ГНФАР.
Х.Насирзаде
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