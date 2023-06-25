AKIA в январе-мае 2023 года выдало льготных кредитов почти на 32 млн манатов

Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) в январе-мае 2023 года выдало льготных кредитов на общую сумму 31,7 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в AKIA. В целом, кредиты получили 2156 физических и юридических лиц. Б.Рустамбеков

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