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АПК 25.06.2023 13:41

AKIA в январе-мае 2023 года выдало льготных кредитов почти на 32 млн манатов

Агентство аграрного кредита и развития (AKIA) в январе-мае 2023 года выдало льготных кредитов на общую сумму 31,7 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в AKIA.

В целом, кредиты получили 2156 физических и юридических лиц.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AKIA, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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