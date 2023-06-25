ВСУ проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке – британская разведка

Украинские военные на днях передислоцировались и проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке, говорится в сводке, опубликованной в Твиттере Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления для отработки тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения добиваются постепенных, но неуклонных тактических успехов на ключевых участках", - отмечается в сообщении.

При этом в Луганской области силы российских войск предприняли собственные значительные усилия, чтобы начать атаку в лесу Серебрянка возле Кременной. В британской разведке считают, что это отражает продолжающиеся приказы российского высшего руководства переходить в наступление, когда это возможно.