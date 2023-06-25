Страны ЕС в январе-апреле импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 22 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-апреле 2023 года импортировали из Азербайджана 4,071 тыс. тонн очищенного лесного ореха (спад на 43,1% год к году) на 21,676 млн евро (спад на 47,7%), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 2,214 тыс. т лесных орехов (рост в 2,7 раза) на 11,956 млн евро (рост в 2,4 раза), в Италию - 1,172 тыс. т (спад в 5,3 раз) на 6,278 млн евро (спад в 5,8 раза).

Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесного ореха (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).

Р.Керимов