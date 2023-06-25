Страны ЕС в январе-апреле импортировали лесных орехов из Азербайджана почти на 22 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-апреле 2023 года импортировали из Азербайджана 4,071 тыс. тонн очищенного лесного ореха (спад на 43,1% год к году) на 21,676 млн евро (спад на 47,7%), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
За отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию 2,214 тыс. т лесных орехов (рост в 2,7 раза) на 11,956 млн евро (рост в 2,4 раза), в Италию - 1,172 тыс. т (спад в 5,3 раз) на 6,278 млн евро (спад в 5,8 раза).
Небольшие объемы закупили Чехия, Эстония, Испания, Франция, Латвия, Польша и Словакия.
По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году импортировали из Азербайджана 10,061 тыс. т лесного ореха (рост на 42,7% по сравнению с 2021г) на 58,103 млн евро (рост на 44,5%).
Р.Керимов
Байрамов рассказал представителям ЮНЕСКО о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
Алиев присвоил генеральские звания пятерым военным из системы Минобороны
Баку потребовал от Еревана положить конец вмешательству в процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество – МИД
Премьеру Азербайджана доложили о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Пекин поддерживает усилия руководства России по стабилизации ситуации в стране - МИД РФ
Путин об СВО: с этого начинается день и этим заканчивается
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС