Премьеру Азербайджана доложили о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю

Премьер-министру Азербайджана Али Асадову в воскресенье доложили о предварительных результатах мониторинга оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю Гедабекского района, сообщили в Кабинете министров страны.

Там отметили, что это произошло в ходе заседания правительственной комиссии по расследованию ситуации в селе Сеюдлу Гедабекского района, где на днях протестовали жители данного населенного пункта.

«Председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев доложил премьер-министру о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации» с отходами в селе Сеюдлю, говорится в сообщении.

В ходе заседания было подчеркнуто, что компания, ведущая деятельность на этой территории, должна полностью соблюдать стандарты качества воды, почвы и атмосферного воздуха, а также все другие экологические нормы, добавили в Кабмине.

Премьер дал соответствующие поручения.

Р.Керимов