Вторые в этом году парламентские выборы проходят в Греции

Выборы в парламент проходят в воскресенье в Греции, сообщают европейские СМИ.
Основной претендент на победу - правящая правая партия "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Ее основной соперник - "Коалиция радикальных левых" экс-премьера Алексиса Ципраса.
Два месяца назад в Греции уже прошли выборы. Тогда партия Мицотакиса уверенно победила, но не получила достаточно мест в парламенте для формирования правительства. Теперь же в Греции вступил в силу новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает бонусные места в парламенте. В "Новой демократии" надеются, что это правило позволит партии получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства.
Associated Press отмечает, что выпускник Гарварда Мицотакис - не случайный человек в политике. Его отец был премьером Греции в 1990-х, сестра работала на посту главы МИД, а племянник - действующий мэр Афин.
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