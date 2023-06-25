Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Дальнее зарубежье 25.06.2023 15:26

Вторые в этом году парламентские выборы проходят в Греции

Выборы в парламент проходят в воскресенье в Греции, сообщают европейские СМИ.

Основной претендент на победу - правящая правая партия "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Ее основной соперник - "Коалиция радикальных левых" экс-премьера Алексиса Ципраса.

Два месяца назад в Греции уже прошли выборы. Тогда партия Мицотакиса уверенно победила, но не получила достаточно мест в парламенте для формирования правительства. Теперь же в Греции вступил в силу новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает бонусные места в парламенте. В "Новой демократии" надеются, что это правило позволит партии получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства.

Associated Press отмечает, что выпускник Гарварда Мицотакис - не случайный человек в политике. Его отец был премьером Греции в 1990-х, сестра работала на посту главы МИД, а племянник - действующий мэр Афин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Внеочередные парламентские выборы в Греции назначены на конец июня Спикер парламента Азербайджана примет в Афинах участие в Европейской конференции председателей парламентов Парламент Греции впервые избрал женщину на пост президента страны Парламент Греции одобрил новые меры жесткой экономии Парламент Греции выразил доверие правительству Ципраса СИРИЗА победила на парламентских выборах в Греции с 35,47% голосов Парламент Греции поддержал новый пакет реформ Парламент Греции проголосует по новому пакету реформ в районе полуночи - СМИ Парламент Греции одобрил референдум 5 июля Ципрас обсудит в парламенте условия соглашения с кредиторами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az