Пекин поддерживает усилия руководства России по стабилизации ситуации в стране - МИД РФ

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе рабочей поездки в Пекин был принят Министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем.
"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению. Подчеркнут доверительный характер двусторонних связей, отмечен масштабный потенциал расширения кооперации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках пребывания в китайской столице у Руденко запланированы отдельные переговоры со спецпредставителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином и участие в работе 8-й международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организуемой на ежегодной основе Российским советом по международным делам и Китайской академией общественных наук.
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