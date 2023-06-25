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Внешняя политика 25.06.2023 16:44

Байрамов рассказал представителям ЮНЕСКО о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Тамара Растовач Сиамашвили и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос обсудили на встрече в воскресенье вопросы сотрудничества, сообщили в МИД Азербайджана.

«На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, инициативам, выдвинутым Азербайджаном, а также региональным вопросам», - говорится в сообщении внешнеполитического вопроса.

Байрамов также проинформировал собеседников о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о ряде угроз, в том числе мин.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЮНЕСКО, СОТРУДНИЧЕСТВО

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