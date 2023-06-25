Доходы SOCAR в 2022г выросли на 54%, чистая прибыль - в 4,5 раза

Доходы компании SOCAR по итогам 2022 года составили 119 млрд 228 млн манатов, что на 53,8% больше показателя 2021 года.

Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете компании за 2021 год. Аудит финансовой деятельности SOCAR за 2022 год по МСФО проводила компания Ernst & Young.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», чистая прибыль SOCAR за 2022 год составила 9 млрд 424 млн манатов (рост в 4,5 раза).

«Несмотря на ослабление глобальной экономической активности и глобальное инфляционное давление, SOCAR удалось завершить 2022 год с высокими результатами», - говорится в комментарии компании.

По данным SOCAR, среди факторов, определяющих финансовый успех, особое место занимают совершенствование управления, эффективное выполнение технических, технологических и коммерческих операций, более рентабельное управление финансовыми ресурсами, применение инновационного и международного опыта, а также мероприятия по оптимизации и технологической трансформации.

«Рост доходов SOCAR за отчетный период был обусловлен более эффективным управлением и интегрированной работой предприятий, добавленной стоимостью, создаваемой цифровыми энергетическими технологиями, а также ростом цен на нефть, газ и нефтехимическую продукцию на мировых рынках», - отмечает компания.

По данным SOCAR, компания в 2022 году увеличила маржу прибыли с 11,4% до 12,3%, операционную прибыль - в 1,9 раза - до 9 млрд 362 млн манатов и завершила 2022 год с чистой прибылью в 9 млрд 424 млн манатов. «Отметим, что это самый высокий показатель с 2008 года, когда компания начала готовить консолидированную финансовую отчетность», - подчеркивается в отчете.

По данным отчетности, себестоимость продаж SOCAR за отчетный год составила 104 млрд 526 млн манатов (рост на 52,2%).

Выплаты компании в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль за 2022 год составили 1 млрд 439 млн манатов (рост на 23,8%).

Совокупные активы компании в 2022 году выросли на 16,5% - до 80 млрд 835 млн манатов. В том числе, текущие активы SOCAR увеличились на 39,6% - до 33 млрд 431 млн манатов, долгосрочные - увеличились на 4,4% - до 47 млрд 404 млн манатов.

Тенденция роста также наблюдалась в отношении капитала SOCAR и наличных денежных средств. Общий капитал SOCAR увеличился на 46,5% - до 33 млрд 335 млн манатов, денежные средства увеличились на 38,6% - до 12 млрд 490 млн манатов. Уставный капитал компании на конец 2022 года равен 5 млрд 546 млн манатов (рост на 4,8%).

Обязательства компании в 2022 году увеличились на 1,9% - до 47 млрд 500 млн манатов. В том числе, долгосрочные обязательства SOCAR составляют 18 млрд 530 млн манатов (спад на 29,5%), текущие – 28 млрд 970 млн манатов (рост на 42,7%).

Н.Аббасова