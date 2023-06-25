В праздничные дни в Азербайджане будут работать 126 обменных пунктов валюты

В Азербайджане в праздничные дни (с 26 июня по 2 июля) будут работать пункты обмена валют ряда банков и некоторые отделения ООО «Азерпочт», сообщает Центробанк Азербайджана (ЦБ).

По данным ЦБ, для обеспечения услуг по обмену валюты прибывших в Азербайджан туристов и местных граждан в нерабочие дни свою деятельность будут осуществлять 121 обменный пункт 14 банков (в том числе 8 пунктов обмена валюты 4 банков круглосуточно), 105 отделений «Азерпочт» и 5 обменных пунктов (в том числе один круглосуточно).





Б.Рустамбеков