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Финансы 25.06.2023 17:32

В праздничные дни в Азербайджане будут работать 126 обменных пунктов валюты

В Азербайджане в праздничные дни (с 26 июня по 2 июля) будут работать пункты обмена валют ряда банков и некоторые отделения ООО «Азерпочт», сообщает Центробанк Азербайджана (ЦБ).

По данным ЦБ, для обеспечения услуг по обмену валюты прибывших в Азербайджан туристов и местных граждан в нерабочие дни свою деятельность будут осуществлять 121 обменный пункт 14 банков (в том числе 8 пунктов обмена валюты 4 банков круглосуточно), 105 отделений «Азерпочт» и 5 обменных пунктов (в том числе один круглосуточно).


Б.Рустамбеков


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Тэги: ЦБА, ВАЛЮТА, ПУНКТЫ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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