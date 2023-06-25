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Внешняя политика 25.06.2023 18:51

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут 27 июня в Вашингтон очередной раунд переговоров

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Вашингтон, где состоится его встреча с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Глава МИД Армении отправился в Вашингтон с рабочим визитом. С 27 июня состоится очередной раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщили в МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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