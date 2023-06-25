Главы МИД Азербайджана и Армении проведут 27 июня в Вашингтон очередной раунд переговоров

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Вашингтон, где состоится его встреча с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Глава МИД Армении отправился в Вашингтон с рабочим визитом. С 27 июня состоится очередной раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщили в МИД Армении.
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