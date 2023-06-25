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СНГ 25.06.2023 20:43

Госдеп в последние дни контактировал с РФ, чтобы обсудить безопасность американских граждан

В Госдепартаменте США в последние дни контактировали с Москвой, чтобы обсудить тему безопасности находящихся на российской территории американских граждан, заявил в воскресенье глава американской дипломатии Энтони Блинкен.

"По просьбе нашего президента я давал указание моим сотрудникам провести контакты с российской стороной. Прежде всего, это было нужно, чтобы убедиться, что РФ понимает, что отвечает за безопасность нашего дипперсонала. То же самое - насчет рядовых американских граждан, находящихся в России", - приводят его слова американские СМИ.

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Тэги: США, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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