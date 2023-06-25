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Внешняя политика 25.06.2023 19:32

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двусторонние отношения и региональные процессы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдуллахианом, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном.


“Отмечена важность переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных отношений, включая экономические и транспортные проекты”, - отмечается в информации.


При этом была подчеркнута важность продолжения переговоров по вопросам, требующим решения в двусторонней повестке дня, и их разрешения.


В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ИРАН, ТЕЛЕФОН


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