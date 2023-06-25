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Дальнее зарубежье 25.06.2023 21:39

Пекин выразил заинтересованность в стабильности в РФ

МИД Китая в воскресенье выразил поддержку России и выступил за сохранение на ее территории стабильности.

"Это внутренние дела России. Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Таким образом внешнеполитическое ведомство КНР прокомментировало ситуацию с группой "Вагнер".

Накануне состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководителем "Вагнера" Евгением Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба президента Белоруссии.

После этого Пригожин заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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