Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в России и потенциальное вступление Швеции в альянс, сообщает "Анадолу" со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
В нем отмечается, что в ходе разговора собеседники подчеркнули, что прекращение напряженности в России "предотвратило возникновение непоправимых гуманитарных трагедий на Украине".
Помимо этого, Эрдоган заявил, что "Турция сохраняет конструктивную позицию в отношении членства Швеции". При этом он добавил, что сделанные по настоянию Анкары поправки к шведскому законодательству "бессмысленны, пока сторонники PKK (Рабочей партии Курдистана - ИФ), связанных с ней курдских сил YPG (Отряды народной самообороны - ИФ) свободно организуют демонстрации в этой стране".
23 июня руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о нанесении российскими военными удара по позициям группы. В Минобороны опровергли эти заявления. Позднее Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина "по факту организации вооруженного мятежа".
Накануне состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба президента Белоруссии.
После этого Пригожин заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что уголовное дело в отношении руководителя "Вагнера" будет прекращено, он направится в Белоруссию.
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