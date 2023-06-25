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СНГ 25.06.2023 23:01

2023 год станет переломным в войне с Россией - Резников

Этот год войны должен стать переломным, а ВСУ должны победить в этой войне, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News.

«Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным», - сказал он.

Министр добавил, что сейчас украинские войска не ведут контрнаступление, а нынешние маневры являются "некой подготовительной операцией", признав, что российские войска построили "очень сильные оборонительные рубежи".

Резников отметил, что предыдущие ожидания относительно наступления были "завышенными", и Украина очень осторожно относится к тому, чтобы подвергать опасности своих бойцов. "Мы стараемся сохранить их жизни", - сказал Резников.

Он добавил, что как только наступление начнется в полную силу, оно будет успешным и "на шаг ближе к победе".

Что касается заявлений президента России, который пытается разыграть ядерную карту, Резников подчеркнул, что у цивилизованного мира есть аргументы против нанесения такого удара.

"Я думаю, для меня лично это звучит как блеф", - отметил министр.

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Тэги: РЕЗНИКОВ, РОССИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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