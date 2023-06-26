Министры обороны США и Украины провели разговор вслед за Байденом и Зеленским

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым дальнейшую американскую военную помощь Киеву, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр обороны Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудил события в области региональной безопасности и динамику на местах на Украине. Остин подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США и обсудил приоритеты помощи в сфере безопасности", - говорится в распространенном заявлении Райдера.

В воскресенье вечером Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским события в России, боевые действия Украины и дальнейшую американскую помощь Киеву.