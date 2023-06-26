КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны

Министерство иностранных дел КНДР в понедельник обвинило Сеул и Вашингтон в доведении напряженности на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны.
"Из-за воинственного бесчинства США сейчас уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без того царит нестабильность, ближе подходит к пределу возникновения ядерной войны", - говорится в докладе института по делам США при МИД КНДР, отрывки из которого опубликовало ЦТАК.
Согласно документу, Соединенные Штаты в этом году как никогда настойчиво прибегают к "тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы" Северной Кореи.
Отмечается, что, если на Корейском полуострове вспыхнет война, она быстро превратится в мировую и термоядерную. По мнению авторов, это "приведет к самым катастрофическим последствиям для мира и безопасности не только на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире".
Пхеньян продолжит наращивать усилия по укреплению "самообороны для защиты своего суверенитета", если США не откажутся от своей "анахроничной враждебной политики" и постоянной военной угрозы в отношении Севера, подчеркивается в докладе.
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