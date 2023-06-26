Австралия предоставит помощь Украине почти на $74 млн

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил об очередном пакете военной поддержки Украины на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн.), сообщают местные СМИ. В новый пакет войдут 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов. Киев также получит значительные поставки 105-мм артиллерийских снарядов. Кроме того, Канберра предоставит Организации Объединенных Наций 10 млн австралийских долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины. Премьер-министр подчеркнул, что Австралия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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