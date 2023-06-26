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Дальнее зарубежье 26.06.2023 09:15

Австралия предоставит помощь Украине почти на $74 млн

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил об очередном пакете военной поддержки Украины на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн.), сообщают местные СМИ.

В новый пакет войдут 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.

Киев также получит значительные поставки 105-мм артиллерийских снарядов.

Кроме того, Канберра предоставит Организации Объединенных Наций 10 млн австралийских долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины.

Премьер-министр подчеркнул, что Австралия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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