Байден и Зеленский обсудили ситуацию в России

Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским события в России, боевые действия Украины и дальнейшую американскую помощь Киеву, сообщается в заявлении Белого дома.
"Они обсудили контрнаступление Украины (...). Лидеры также обсудили недавние события в России", - говорится в документе.
Отмечается, что Байден вновь заявил о "непоколебимой поддержке со стороны США, которая включает помощь в области безопасности, экономики и гумпомощь".
"Положительный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы. Мир должен давить на Россию до возобновления международного порядка", - написал Зеленский в телеграм-канале.
"Поблагодарил президента США за неослабеваюшую поддержку Украины, особенно за "Patriots". Важно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и поддержку коалиции истребителей", - отметил Зеленский.
По его словам, "обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения. Благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной к полному освобождению всех наших территорий в международно-признанных границах".
"Скоординировали наши позиции в преддверие Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", - написал также Зеленский.
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