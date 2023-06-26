Байден и Зеленский обсудили ситуацию в России

Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским события в России, боевые действия Украины и дальнейшую американскую помощь Киеву, сообщается в заявлении Белого дома.

"Они обсудили контрнаступление Украины (...). Лидеры также обсудили недавние события в России", - говорится в документе.

Отмечается, что Байден вновь заявил о "непоколебимой поддержке со стороны США, которая включает помощь в области безопасности, экономики и гумпомощь".

"Положительный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы. Мир должен давить на Россию до возобновления международного порядка", - написал Зеленский в телеграм-канале.

"Поблагодарил президента США за неослабеваюшую поддержку Украины, особенно за "Patriots". Важно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и поддержку коалиции истребителей", - отметил Зеленский.

По его словам, "обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения. Благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной к полному освобождению всех наших территорий в международно-признанных границах".

"Скоординировали наши позиции в преддверие Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", - написал также Зеленский.