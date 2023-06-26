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Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

ТЭК 26.06.2023 09:31

Нефть дорожает

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает CNN.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:09 составляет $74,04 за баррель, что на $0,19 (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,29 (0,4%) - до $73,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,12 (0,2%) и достигли $69,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии они опустились на $0,35 (0,5%) - до $69,16 за баррель.

В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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