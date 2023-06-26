Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отбыл с рабочим визитом в США. "В рамках визита запланированы двухсторонняя встреча Байрамова с Блинкеном, а также очередной раунд переговоров с главой МИД Армении над проектом "Двухстороннего договора о мире и налаживании межгосударственных взаимоотношений". Как сообщалось ранее, очередной раунд переговоров глав Арменией и Азербайджаном состоится 27 июня. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».