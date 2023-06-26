Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Внешняя политика 26.06.2023 11:25

Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отбыл с рабочим визитом в США.

"В рамках визита запланированы двухсторонняя встреча Байрамова с Блинкеном, а также очередной раунд переговоров с главой МИД Армении над проектом "Двухстороннего договора о мире и налаживании межгосударственных взаимоотношений".

Как сообщалось ранее, очередной раунд переговоров глав Арменией и Азербайджаном состоится 27 июня.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Баку и Сеул обсудили направления расширения двухстороннего сотрудничества Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе в Вашингтоне Байрамов и Клеверли обсудили перспективы развития сотрудничества Баку и Лондона Азербайджан выступает за урегулирование украинского кризиса на основе территориальной целостности Украины - Байрамов Азербайджан направит не менее $10 млн на восстановление Украины - Байрамов Баку призвал Францию не создавать препятствий нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Баку полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахе этнических армян - МИД Азербайджана Баку и Гавана обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних платформах Азербайджан и Узбекистан провели межмидовские консультации Азербайджан будет решительно пресекать военные провокации Армении на границе - МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az