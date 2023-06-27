Honda отзывает 1,2 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает около 1,2 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида, сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Это касается машин модели Odyssey, выпущенных с 2018 по 2023 год, Pilot производства 2019-2022 гг. и Passport, выпущенных в 2019-2023 гг.

Данных о каких-либо происшествиях или авариях, связанных с данной неисправностью, нет, сообщает MarketWatch.

Котировки акций Honda снизились на 0,9% по итогам торгов в понедельник.