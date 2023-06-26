Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Оборона 26.06.2023 12:06

Азербайджан покупает ракеты с учетом новых задач, стоящих перед армией - министр обороны

Азербайджан закупает новые ракетные системы для решения новых задач, стоящих перед армией, заявил министр обороны страны Закир Гасанов.

"Помимо тех ракет, которые у нас имеются - мы их запас пополнили после окончания (Второй Карабахской -ИФ) войны - идет также модернизация некоторых ракет, поскольку некоторые ракеты во время боевых действий имели проблемы воздействия с системой радиоэлектронной борьбы противника. Также идет закупка новых ракетных систем, которые обеспечивают нам решение тех новых задач, которые стоят перед армией, и тех угроз, которые звучат в адрес Азербайджана", -заявил Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после второй Карабахской войны продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов - как на поставку в страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью .

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, РАКЕТЫ, ЗАКУПКА


Похожие новости


Для полного разоружения армянских НВФ в Карабахе достаточно одного корпуса азербайджанской армии - Гасанов Алиев присвоил генеральские звания пятерым военным из системы Минобороны Баку и Анкара проводят учения «Alpan-2023» в Азербайджане В Баку назвали ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана Армяне вновь подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии ВС Армении В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле металлургического завода со стороны ВС Азербайджана Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az