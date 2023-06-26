Азербайджан покупает ракеты с учетом новых задач, стоящих перед армией - министр обороны

Азербайджан закупает новые ракетные системы для решения новых задач, стоящих перед армией, заявил министр обороны страны Закир Гасанов.

"Помимо тех ракет, которые у нас имеются - мы их запас пополнили после окончания (Второй Карабахской -ИФ) войны - идет также модернизация некоторых ракет, поскольку некоторые ракеты во время боевых действий имели проблемы воздействия с системой радиоэлектронной борьбы противника. Также идет закупка новых ракетных систем, которые обеспечивают нам решение тех новых задач, которые стоят перед армией, и тех угроз, которые звучат в адрес Азербайджана", -заявил Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после второй Карабахской войны продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов - как на поставку в страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью .

Н.Аббасова