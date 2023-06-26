Генсек НАТО назвал произошедшие на выходных события в России ее внутренним делом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наблюдавшаяся в России на выходных ситуация является ее внутренним делом. "События на выходных - это внутреннее дело России", - приводят в понедельник западные СМИ слова генсека, сказанные после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Кроме того, Столтенберг в очередной раз заявил о важности оказания помощи странами НАТО Украине.

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