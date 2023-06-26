В Армении есть очень много сил, нежелающих мира с Азербайджаном - Гасанов

Провокации Армении на условной границе с Азербайджаном говорят о том, что в Ереване есть силы, не желающие мира с Азербайджаном, в том числе в армии, заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.
"У нас возникают подозрения, что в Армении есть очень много сил, которые не желают мира (с Азербайджаном -ИФ), и особенно, в армии. Видимо, это ставленники бывших руководителей (Армении -ИФ), потому, что хотя я и не политик и не вправе это обсуждать, но заявления, которые мы слышим от руководства этой страны и то, что происходит на условной государственной границе, часто не совпадают. То есть, возможно, там есть лица, заинтересованные в этих провокациях", - сказал Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.
Он отметил, что Азербайджан, как уже заявлял президент страны Ильхам Алиев в своем выступлении, предлагает Армении мир и в соответствии с этим, у Баку есть свои условия, которые Еревану необходимо принять.
"Если они с этим не согласны, то, как отметил верховный главнокомандующий, мы будем находиться там, где мы находимся", - сказал Гасанов.
Он напомнил, что Армения неоднократно после окончания Второй Карабахской войны пыталась совершить провокации на условной границе, но результат для них "всегда был плачевный".
"После войны 2020 года Азербайджанская Армия несколько раз, приблизительно 6 крупных операций, провела на условной государственной границе, в результате которых армянская армия понесла большие потери как в живой силе так и в технике. В тоже время, Азербайджан занял стратегические высоты. В настоящее время, имея такое стратегическое преимущество, мы создали там очень мощную систему огня. Это включает в себя возможность воздействовать на все стратегические пути снабжения и передвижение войск в самой Армении. Мы также создали там мощные инженерные сооружения, которые дают нам возможность иметь оперативное преимущество", - подчеркнул министр.
Н.Аббасова
Казахстан в 2022г снизил добычу нефти на 2%, газа - на 2,8%
В праздничные дни в Азербайджане будут работать 126 обменных пунктов валюты
Премьеру Азербайджана доложили о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Дефицита нефтепродуктов в РФ нет, производство э/э, нефти, газа и угля идет по плану - Новак
Генсек НАТО назвал произошедшие на выходных события в России ее внутренним делом
КНДР обвиняет США в доведении ситуации на Корейском полуострове до возможности начала ядерной войны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС