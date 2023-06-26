В Армении есть очень много сил, нежелающих мира с Азербайджаном - Гасанов

Провокации Армении на условной границе с Азербайджаном говорят о том, что в Ереване есть силы, не желающие мира с Азербайджаном, в том числе в армии, заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

"У нас возникают подозрения, что в Армении есть очень много сил, которые не желают мира (с Азербайджаном -ИФ), и особенно, в армии. Видимо, это ставленники бывших руководителей (Армении -ИФ), потому, что хотя я и не политик и не вправе это обсуждать, но заявления, которые мы слышим от руководства этой страны и то, что происходит на условной государственной границе, часто не совпадают. То есть, возможно, там есть лица, заинтересованные в этих провокациях", - сказал Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он отметил, что Азербайджан, как уже заявлял президент страны Ильхам Алиев в своем выступлении, предлагает Армении мир и в соответствии с этим, у Баку есть свои условия, которые Еревану необходимо принять.

"Если они с этим не согласны, то, как отметил верховный главнокомандующий, мы будем находиться там, где мы находимся", - сказал Гасанов.

Он напомнил, что Армения неоднократно после окончания Второй Карабахской войны пыталась совершить провокации на условной границе, но результат для них "всегда был плачевный".

"После войны 2020 года Азербайджанская Армия несколько раз, приблизительно 6 крупных операций, провела на условной государственной границе, в результате которых армянская армия понесла большие потери как в живой силе так и в технике. В тоже время, Азербайджан занял стратегические высоты. В настоящее время, имея такое стратегическое преимущество, мы создали там очень мощную систему огня. Это включает в себя возможность воздействовать на все стратегические пути снабжения и передвижение войск в самой Армении. Мы также создали там мощные инженерные сооружения, которые дают нам возможность иметь оперативное преимущество", - подчеркнул министр.

Н.Аббасова