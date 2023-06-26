Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Оборона 26.06.2023 13:29

В Армении есть очень много сил, нежелающих мира с Азербайджаном - Гасанов

Провокации Армении на условной границе с Азербайджаном говорят о том, что в Ереване есть силы, не желающие мира с Азербайджаном, в том числе в армии, заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

"У нас возникают подозрения, что в Армении есть очень много сил, которые не желают мира (с Азербайджаном -ИФ), и особенно, в армии. Видимо, это ставленники бывших руководителей (Армении -ИФ), потому, что хотя я и не политик и не вправе это обсуждать, но заявления, которые мы слышим от руководства этой страны и то, что происходит на условной государственной границе, часто не совпадают. То есть, возможно, там есть лица, заинтересованные в этих провокациях", - сказал Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он отметил, что Азербайджан, как уже заявлял президент страны Ильхам Алиев в своем выступлении, предлагает Армении мир и в соответствии с этим, у Баку есть свои условия, которые Еревану необходимо принять.

"Если они с этим не согласны, то, как отметил верховный главнокомандующий, мы будем находиться там, где мы находимся", - сказал Гасанов.

Он напомнил, что Армения неоднократно после окончания Второй Карабахской войны пыталась совершить провокации на условной границе, но результат для них "всегда был плачевный".

"После войны 2020 года Азербайджанская Армия несколько раз, приблизительно 6 крупных операций, провела на условной государственной границе, в результате которых армянская армия понесла большие потери как в живой силе так и в технике. В тоже время, Азербайджан занял стратегические высоты. В настоящее время, имея такое стратегическое преимущество, мы создали там очень мощную систему огня. Это включает в себя возможность воздействовать на все стратегические пути снабжения и передвижение войск в самой Армении. Мы также создали там мощные инженерные сооружения, которые дают нам возможность иметь оперативное преимущество", - подчеркнул министр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией ЕС встревожен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе в Вашингтоне Байрамов подтвердил приверженность Баку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией В Армении заявили о достижении окончательного консенсуса с Азербайджаном в вопросе восстановления ж/д сообщения Официальный Баку назвал очередной ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций В Баку назвали ложью заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана Армяне вновь подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Баку призвал Францию не создавать препятствий нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az