Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено

Уголовное дело в отношении руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина об организации мятежа не прекращено, сообщил "Интерфаксу" источник в Генпрокуратуре РФ. "Дело не прекращено, расследование продолжается", - сказал собеседник агентства. Генпрокуратура РФ в субботу сообщила, что "Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа".

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