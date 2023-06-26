Дефицита нефтепродуктов в РФ нет, производство э/э, нефти, газа и угля идет по плану - Новак

Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации в минувшие выходные отработал в штатном режиме, технологических нарушений, существенно повлиявших на снабжение потребителей энергоресурсами не было, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещание у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, в ряде южных регионов наблюдался рост спроса на АЗС, но все поставки были обеспечены. Цены также стабильны, ситуация мониторится, отметил вице-премьер РФ.

Новак также сообщил, что производство электроэнергии, добыча нефти, газа и угля, производство нефтепродуктов идут по плану.