Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов

Азербайджан выполнил 70% работ по развитию армии по модели ВС Турции, заявил азербайджанский министр обороны Закир Гасанов.

"Эта работа ведется по поручению президента страны Ильхама Алиева о реорганизации азербайджанской армии по структуре турецких вооруженных сил. В этом направлении большая часть работ уже выполнена, я бы сказал, что где-то на 70%. Это включает в себя вопросы управления, военного образования, структур вооруженных сил и боевой подготовки", - сказал Гасанов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Министр напомнил слова президента Азербайджана о том, что в текущем году совместно с ВС Турции планируется проведение 16 совместных военных учений всех видов вооруженных сил, из которых 6 уже проведены.

"Практически каждый день идут совместные учения, что на территории Турции, что в Азербайджане с участием наших специалистов всех видов вооруженных сил. Учитывая то, что ВС Турции одни из самых сильнейших мире, то это наш большой шанс", - отметил министр.

Гасанов также сообщил, что совместно с Турцией планируется совместный проект, подразумевающий не только закупку у Анкары новых беспилотных летающих систем, но и их совместное производство и эксплуатацию в Азербайджане.

"Эти вопросы уже решаются и в ближайшее время наша общественность будет информирована. Решение уже принято", - сказал Гасанов.

Н.Аббасова