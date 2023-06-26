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Aston Martin заключит партнерское соглашение с Lucid Group

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc планирует заключить партнерское соглашение с американской Lucid Group, получив доступ к её технологиям для производства люксовых электромобилей.

Как говорится в сообщении Aston Martin, в обмен на доступ к технологиям производства батарей и трансмиссий Lucid получит 28,4 млн новых обыкновенных акций Aston Martin на сумму $100 млн, что соответствует примерно 3,7% акционерного капитала компании. Lucid обязуется не продавать эти акции в течение года.

Кроме того, Aston Martin выплатит $132 млн денежными средствами в несколько траншей. В рамках первого транша Lucid получит $33 млн.

Акции Aston Martin дорожают на 7,8% в ходе торгов в Лондоне в понедельник. С начала текущего года капитализация компании выросла в 2,3 раза, до 2,38 млрд фунтов ($3,03 млрд).

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПАРТНЕРСТВО


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