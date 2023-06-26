Германия готова развернуть боевую бригаду в Литве на постоянной основе

Германия готова разместить в Литве военную бригаду на постоянной основе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Германия готова разместить в Литве бригаду на постоянной основе. (...) Мы готовы развернуть такую бригаду, но для этого нужно обсудить общую инфраструктуру и планы развития", - сказал Писториус журналистам в Вильнюсе после встречи с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.
Он не смог уточнить сроки размещения в стране всей бригады целиком.
"Развернуть такую бригаду за пару месяцев невозможно", - сказал Писториус, пояснив, что немецкая бригада в Литве "должна шаг за шагом расти, пока не станет полноценной боевой бригадой".
Он отметил, что в первую очередь нужна техника и оборудование, "должна быть соответствующая инфраструктура".
В связи с последними событиями с участием группы "Вагнер" Писториус назвал Россию "достаточно нестабильным, непредсказуемым государством". "В основном, сейчас вагнеровские группировки перебрасывают в Беларусь, не ясно, что это значит. Но это не значит, что мы не можем перебросить бригаду в Литву. Мы обмениваемся информацией с НАТО, следим за ситуацией. Мы находимся в состоянии бдительности, готовности, и мы должны обеспечить должное и быстрое реагирование", - сказал министр обороны Германии.
В свою очередь Анушаускас заявил, что немецкая бригада в Литве является приоритетом. "Мы готовы продолжить совместную работу по координации потребностей немецких войск, чтобы как можно быстрее и качественнее иметь в стране бригадное подразделение", - сказал литовский министр.
"Союзных сил в Литве должно быть достаточно, чтобы совместно с нашей армией противостоять самым разным угрозам", - подчеркнул Анушаускас.
Ранее Вильнюс и Берлин договорились о размещении в Литве немецкой бригады, но в Берлине при этом рассчитывали, что часть сил будет в Литве, а часть - в Германии. Пока в Литве дислоцирован только штаб подразделения. В апреле этого года президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о договоренности с канцлером Германии Олафом Шольцем о постепенном развертывании немецкой военной бригады в Литве, обещав добиваться ее присутствия в стране в 2026 году.
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