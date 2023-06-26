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Команда «Формулы-1» Alpine Racing привлекла 200 млн евро инвестиций, оценена в $900 млн

Команда Alpine Racing, представляющая в "Формуле-1" интересы французской автомобилестроительной группы Renault, получила инвестиции в размере 200 млн евро, говорится в сообщении Alpine.

Инвесторами выступили компании Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments. В совокупности они получили 24%-ую долю в компании, а её общая стоимость была оценена примерно в $900 млн.

Maximum Effort принадлежит известному актеру Райану Рейнольдсу, соинвесторами компании выступают актеры Роб МакЭлхенни и Майкл Б. Джордан. В 2020 году компания приобрела валлийский футбольный клуб "Рэксем", который со следующего сезона будет выступать в четвертой по силе лиге Англии.

Привлечение новых инвесторов позволит диверсифицировать источники доходов и повысить стоимость бренда Alpine, сказал глава Renault Group Лука де Мео. Компания рассчитывает выйти на безубыточный уровень в 2026 году и довести выручку до 2 млрд евро.

Alpine заняла четвертое место в прошлом сезоне "Формулы-1".

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Тэги: ФОРМУЛА1, КОМАНДА, ИНВЕСТИЦИИ

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