Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества

Посол Казахстана в Баку Алим Байель встретился с помощником президента Азербайджана–заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

"В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние всестороннего казахстанско-азербайджанского сотрудничества и его перспективы", - говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.

Гаджиев обратил внимание на начало нового этапа в казахстанско-азербайджанских отношениях и важность совместной деятельности в этом направлении.

В свою очередь, Байель озвучил ряд конкретных предложений по развитию двустороннего сотрудничества.

Р.Ахмедов