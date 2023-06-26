Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества

Посол Казахстана в Баку Алим Байель встретился с помощником президента Азербайджана–заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.
"В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние всестороннего казахстанско-азербайджанского сотрудничества и его перспективы", - говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.
Гаджиев обратил внимание на начало нового этапа в казахстанско-азербайджанских отношениях и важность совместной деятельности в этом направлении.
В свою очередь, Байель озвучил ряд конкретных предложений по развитию двустороннего сотрудничества.
Р.Ахмедов
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