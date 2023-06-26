Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Внешняя политика 26.06.2023 15:53

Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества

Посол Казахстана в Баку Алим Байель встретился с помощником президента Азербайджана–заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

"В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние всестороннего казахстанско-азербайджанского сотрудничества и его перспективы", - говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.

Гаджиев обратил внимание на начало нового этапа в казахстанско-азербайджанских отношениях и важность совместной деятельности в этом направлении.

В свою очередь, Байель озвучил ряд конкретных предложений по развитию двустороннего сотрудничества.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПОСОЛ


Похожие новости


AzerTelecom и «Казахтелеком» создадут СП для строительства ВОЛС по дну Каспия Премьер Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров FlyArystan запустил рейс по направлению Астана-Баку Алиев обсудил с новым послом Казахстана в Азербайджане диверсификацию экспорта казахстанской нефти Токаев выразил удовлетворение высокой динамикой казахско-азербайджанского сотрудничества Казахстан подтверждает планы отправки по БТД в апреле 125 тыс. т нефти Азербайджан предлагает Казахстану транспортировать нефть по Баку-Супса - Жумангарин Президенты Азербайджана и Казахстана посетили МФЦА "Астана" Казахстан и Азербайджан продолжат развитие отношений на основе поддержки суверенитета и территориальной целостности стран

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az