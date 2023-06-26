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ТЭК 26.06.2023 17:00

Путин продлил до конца 2023г действие запрета на продажу российскими НК нефти и нефтепродуктов по price cap

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условия ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.

Как говорится на сайте официального опубликования правовых актов, действие этого указа продлевается до 31 декабря 2023 года, ранее указ действовал до 1 июля 2023 года.

Как сообщалось, страны G7 и ЕС (Коалиция ценового потолка) ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если они продаются по цене не выше установленного коалицией потолка (price cap). Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов, сохранив при этом предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.

Кремль считает установление потолка нерыночным инструментом. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть в рамках price cap, правительство выпустило постановление, разъясняющее условия применения указа.

По соответствующему постановлению правительства, сами компании и физические лица, заключившие контракты на поставку, обязаны не допускать наличия в соглашениях и дополнениях к ним положений о потолке цен. Также компании должны обеспечить мониторинг неприменения этого условия вплоть до конечного покупателя.

Минэнерго мониторит цены на российскую нефть по выпущенной им методике. Ежемесячно Минэнерго направляет отчет в межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем отчета.

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Тэги: РОССИЯ, PRICE/CAP, ЗАПРЕТ, ПРОДЛЕНИЕ

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