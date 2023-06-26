SOCAR увеличила в 2022г доходы от операций в Швейцарии на 74%, в Турции - на 38%

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) от операций в Турции в 2022 году составили 24 млрд 268 млн манатов, что на 38,1% выше показателя 2021 года.

Согласно данным консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2022 год, на долю Турции пришлось 20,4% всех доходов компании за прошлый год.

Наибольший объем доходов SOCAR в прошлом году пришелся на деятельность в Швейцарии - 77 млрд 647 млн манатов или 65,1% общих доходов компании (рост на 74%)

Доходы SOCAR от операций в Азербайджане в 2022 году составили 11 млрд 71 млн манатов (рост на 41,9%), ОАЭ - 1 млрд 897 млн манатов (спад на 35,4%), Грузии - 1 млрд 625 млн манатов (рост на 31%), в других странах - 2 млрд 720 млн манатов (спад на 19%).

Как сообщалось, доходы SOCAR в 2022 году составили 119 млрд 228 млн манатов (рост на 53,8%).

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа и нефтепродуктов на внутренний рынок.

В Швейцарии SOCAR осуществляет деятельность в сфере розничной торговли нефтепродуктами, открывая сеть автозаправочных станций под брендом SOCAR. Договор по приобретению SOCAR акций компании Ecco Schweiz GmbH был подписан 16 ноября 2011 года в Цюрихе. В целом покупка обошлась SOCAR в $330 млн.

Кроме того, в Цюрихе находится штаб-квартира торговой компании SOCAR Trading.

Н.Аббасова