SOCAR увеличила в 2022г доходы от продажи нефти в 1,6 раза, газа - в 2,5 раза

Доходы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) от продажи нефти в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 60,6%, до 67 млрд 571 млн манатов.
Такие данные приведены в опубликованной консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2022 год.
Согласно данным отчетности, доходы SOCAR от продажи нефтепродуктов в минувшем году составили 24 млрд 281 млн манатов (рост на 25,9%), газа - 17 млрд 762 млн манатов (рост в 2,5 раза), нефтехимической продукции - 6 млрд 779 млн манатов (рост на 0,45%).
Вместе с тем, арендные доходы компании в 2022 году составили 25 млн манатов (спад на 90,3%), прочие доходы - 2 млрд 810 млн манатов (рост на 33,5%).
В целом, суммарные доходы компании в минувшем году составили 119 млрд 228 млн манатов (рост на 53,8%).
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