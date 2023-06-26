Генсек НАТО считает преждевременным решать, как альянс должен реагировать на события в России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу еще рано решать, как реагировать на события минувших выходных в России.
"Сейчас слишком рано говорить (как НАТО должна реагировать - BNS), потому что все еще может получить развитие", - сказал Столтенберг журналистам в понедельник на полигоне в Пабраде - в Швенчёнском районе Литвы.
По его словам, НАТО внимательно следит за ситуацией и сможет быстро отреагировать в случае необходимости.
Генсек НАТО подчеркнул, что попытка мятежа со стороны руководства группы "Вагнер" является внутренним делом России.
"В настоящее время НАТО сосредоточена на поддержке Украины", - сказал Столтенберг.
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