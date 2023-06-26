Посол Беларуси в РФ заявил о получении Минском российского газа по самой низкой цене до 2031 года

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет получать российский газ по самой низкой цене для третьих стран до 2031 года.
"Есть решение (президента России) Владимира Владимировича Путина, чтобы Беларусь в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" до 2031 года имела самую низкую цену газа в мире для третьих стран", - сказал посол в интервью, фрагмент которого обнародовал в понедельник телеграм-канал белорусской дипмиссии.
Крутой напомнил, что сейчас Беларусь получает российский газ по цене $128,52 за 1000 куб. м. Главы РФ и Беларуси договорились не корректировать эту цены в течение трех лет.
В конце февраля Россия и Беларусь подписали протокол, регулирующий порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по её территории в период с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно.
Цена на российский газ для Беларуси в 2023-2025 гг. согласована на уровне 2022 года с расчетом в рублях. С апреля 2022 года Беларусь перешла на оплату газа в российских рублях после того, как в конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за 1 тыс. кубометров.
В Минске заявили, что рассчитывают до конца 2023 года согласовать с Москвой ключевые механизмы функционирования общего рынка газа на основе равных условий для субъектов хозяйствования.
Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества
Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов
В Армении есть очень много сил, нежелающих мира с Азербайджаном - Гасанов
Пшеница подорожала до максимума за четыре месяца
ЕК запускает второй тендер по совместным закупкам газа
Турецкий ЦБ смягчил требования, вынуждавшие банки наращивать вложения в лиры
Премьеру Азербайджана доложили о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС