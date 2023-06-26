Президент Литвы назвал 2025г возможным сроком создания инфраструктуры для размещения в стране военных ФРГ

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что инфраструктура, необходимая для размещения германских военных в Литве, должна быть создана к 2026 году.

"Но я не буду сердиться, если министр обороны (...) решит закончить ее в 2025 году", - сказал президент журналистам.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов развернуть все силы в полном объеме, когда в Литве будет создана необходимая инфраструктура.

Он также отметил, что не считает решение о постоянном размещении бригады в Литве изменением позиции Берлина.

"На самом деле это не изменение нашей позиции", - сказал немецкий политик журналистам в понедельник в Пабраде.

"Второй момент также очень важен: (...) у командующего силами НАТО в Европе есть определенные и очень важные интересы. Поэтому мы говорим, что он должен иметь возможность сохранять военную гибкость на восточном фланге. Если он не будет возражать (против решения по бригаде - BNS), мы продолжим двигаться в этом направлении", - сказал Писториус.

Ранее в понедельник он заявил, что "Германия готова на постоянной основе разместить бригаду в Литве". Министр подчеркнул, что войска будут прибывать в Литву постепенно, по мере создания инфраструктуры.