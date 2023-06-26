Президент Литвы назвал 2025г возможным сроком создания инфраструктуры для размещения в стране военных ФРГ

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что инфраструктура, необходимая для размещения германских военных в Литве, должна быть создана к 2026 году.
"Но я не буду сердиться, если министр обороны (...) решит закончить ее в 2025 году", - сказал президент журналистам.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов развернуть все силы в полном объеме, когда в Литве будет создана необходимая инфраструктура.
Он также отметил, что не считает решение о постоянном размещении бригады в Литве изменением позиции Берлина.
"На самом деле это не изменение нашей позиции", - сказал немецкий политик журналистам в понедельник в Пабраде.
"Второй момент также очень важен: (...) у командующего силами НАТО в Европе есть определенные и очень важные интересы. Поэтому мы говорим, что он должен иметь возможность сохранять военную гибкость на восточном фланге. Если он не будет возражать (против решения по бригаде - BNS), мы продолжим двигаться в этом направлении", - сказал Писториус.
Ранее в понедельник он заявил, что "Германия готова на постоянной основе разместить бригаду в Литве". Министр подчеркнул, что войска будут прибывать в Литву постепенно, по мере создания инфраструктуры.
Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества
Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов
В Армении есть очень много сил, нежелающих мира с Азербайджаном - Гасанов
Пшеница подорожала до максимума за четыре месяца
ЕК запускает второй тендер по совместным закупкам газа
Турецкий ЦБ смягчил требования, вынуждавшие банки наращивать вложения в лиры
Премьеру Азербайджана доложили о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации с отходами в селе Сеюдлю
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС