Дания собирается ускорить переход на самолеты F-35, чтобы получить возможность быстрее передать F-16 Украине

Власти Дании собираются уже в 2025 году полностью отказаться от использования боевых самолетов F-16 и перейти на более современные F-35, заявил в понедельник и.о. министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.
"Есть возможность организовать постепенный переход на F-35. Их можно будет начать использовать раньше, чем планировалось изначально. Следовательно, мы сможем прекратить эксплуатацию F-16 раньше, чем ожидалось", - приводят его слова европейские СМИ.
Изначально считалось, что переход Дании на F-35 пройдет в 2027 году.
В сообщениях отмечается, что такое ускорение перехода на F-35 означает, что Дания при желании сможет передать F-16 Украине раньше, чем ожидалось. В настоящее время в Копенгагене завершают работу над программой подготовки украинских военных летчиков.
"Мы будем обдумывать идею передачи датских F-16 Украине. Также нужно будет решить, о каком количестве самолетов может идти речь", - добавил министр.
В сообщениях отмечается, что в распоряжении армии Дании - 43 самолета F-16. Из них около 30 - в рабочем состоянии.
Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана
Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества
Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов
Цены на нефть колеблются между ростом и снижением
Пшеница подорожала до максимума за четыре месяца
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
РФ предложила Азербайджану подписать план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере спорта до 2026г
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС