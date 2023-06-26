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Дальнее зарубежье 26.06.2023 20:00

Дания собирается ускорить переход на самолеты F-35, чтобы получить возможность быстрее передать F-16 Украине

Власти Дании собираются уже в 2025 году полностью отказаться от использования боевых самолетов F-16 и перейти на более современные F-35, заявил в понедельник и.о. министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

"Есть возможность организовать постепенный переход на F-35. Их можно будет начать использовать раньше, чем планировалось изначально. Следовательно, мы сможем прекратить эксплуатацию F-16 раньше, чем ожидалось", - приводят его слова европейские СМИ.

Изначально считалось, что переход Дании на F-35 пройдет в 2027 году.

В сообщениях отмечается, что такое ускорение перехода на F-35 означает, что Дания при желании сможет передать F-16 Украине раньше, чем ожидалось. В настоящее время в Копенгагене завершают работу над программой подготовки украинских военных летчиков.

"Мы будем обдумывать идею передачи датских F-16 Украине. Также нужно будет решить, о каком количестве самолетов может идти речь", - добавил министр.

В сообщениях отмечается, что в распоряжении армии Дании - 43 самолета F-16. Из них около 30 - в рабочем состоянии.

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Тэги: ДАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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