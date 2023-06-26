Турецкий ЦБ смягчил требования, вынуждавшие банки наращивать вложения в лиры

Центробанк Турции смягчил регулятивные требования, введенные ранее с целью стимулирования частных лиц и бизнеса к сокращению долларовых вложений и увеличению депозитов в турецких лирах.

Курс лиры к доллару на этом фоне опустился до очередного минимума, тогда как котировки акций банков выросли.

Турецкий ЦБ пересмотрел механизм, требовавший от банков резервировать активы в лирах в размере 10% от суммы депозитов в иностранной валюте. Ставка этого механизма понижена до 5%, сообщил регулятор в воскресенье.

В случае, если доля депозитов в лирах в банке составляет менее 57%, ставка механизма повышается на 7 процентных пунктов. Ранее эта надбавка действовала для финкомпаний с долей депозитов в лирах менее 60%.

Банки, где вклады в лирах составляют более 70%, получают скидку к ставке механизма резервирования в 2 процентных пункта.

В турецком ЦБ назвали смягчение регулятивных требований первым шагом к упрощению денежно-кредитной политики, отмечает газета Financial Times. Эти меры улучшат функционирование рыночных механизмов и укрепят финансовую стабильность, отмечают в ЦБ.

На прошлой неделе Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку впервые более чем за два года. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята сразу на 6,5 процентного пункта - до максимальных с 2011 года 15% с 8,5%.

Курс доллара США к лире по данным на 16:35 составляет 25,9535 лиры против 25,2375 лиры на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов в понедельник курс поднимался до рекордных 26,0453 лиры/$1.

Индекс акций турецких банков Bist Banks вырос на 3,2%, отмечает FT.