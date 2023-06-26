Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Финансы 26.06.2023 18:04

Турецкий ЦБ смягчил требования, вынуждавшие банки наращивать вложения в лиры

Центробанк Турции смягчил регулятивные требования, введенные ранее с целью стимулирования частных лиц и бизнеса к сокращению долларовых вложений и увеличению депозитов в турецких лирах.

Курс лиры к доллару на этом фоне опустился до очередного минимума, тогда как котировки акций банков выросли.

Турецкий ЦБ пересмотрел механизм, требовавший от банков резервировать активы в лирах в размере 10% от суммы депозитов в иностранной валюте. Ставка этого механизма понижена до 5%, сообщил регулятор в воскресенье.

В случае, если доля депозитов в лирах в банке составляет менее 57%, ставка механизма повышается на 7 процентных пунктов. Ранее эта надбавка действовала для финкомпаний с долей депозитов в лирах менее 60%.

Банки, где вклады в лирах составляют более 70%, получают скидку к ставке механизма резервирования в 2 процентных пункта.

В турецком ЦБ назвали смягчение регулятивных требований первым шагом к упрощению денежно-кредитной политики, отмечает газета Financial Times. Эти меры улучшат функционирование рыночных механизмов и укрепят финансовую стабильность, отмечают в ЦБ.

На прошлой неделе Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку впервые более чем за два года. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята сразу на 6,5 процентного пункта - до максимальных с 2011 года 15% с 8,5%.

Курс доллара США к лире по данным на 16:35 составляет 25,9535 лиры против 25,2375 лиры на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов в понедельник курс поднимался до рекордных 26,0453 лиры/$1.

Индекс акций турецких банков Bist Banks вырос на 3,2%, отмечает FT.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЦБ, ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ


Похожие новости


ЦБ поднял Турции ключевую ставку сразу до 15% Новым главой ЦБ Турции назначена бывший топ-менеджер First Republic Bank Хафизе Гайе Эркан Турецкий ЦБ снизил ставку до 9% и планирует на этом остановиться Турецкий ЦБ снизил ключевую ставку до 10,5%, сильнее прогнозов Турецкий ЦБ снова удивил рынок, снизив ключевую ставку до 12% Турецкий ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 13%, впервые с конца 2021г Турецкий Центробанк снова сохранил ставку неизменной, несмотря на инфляцию выше 60% Финрегуляторы Азербайджана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 14%, несмотря на скачок инфляции до рекорда за 20 лет Эрдоган отправил в отставку заместителя главы ЦБ Турции

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az