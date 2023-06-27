Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней

Власти Вьетнама увеличат срок безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, с 15 до 45 дней, новое правило вступит в силу 15 августа, сообщает правительственная газета страны.
"Гражданам стран, которые Вьетнам в одностороннем порядке освобождает от оформления виз, будет продлен срок пребывания до 45 дней, вместо текущих 15. Также Национальное собрание одобрило предложение правительства увеличить срок действия электронных виз для иностранцев с 30 до 90 дней. Планируется, что закон вступит в силу с 15 августа 2023 года", - пишет издание.
Как отмечает газета, Вьетнам в настоящее время оформляет электронные визы гражданам 80 стран, а безвизовый въезд разрешен из 25 стран, включая Россию.
"Упрощение визовой политики поможет привлечь больше иностранцев в страну как с инвестиционными и деловыми целями, так и с туристическими", - пишет издание.
По данным Главного статистического управления Вьетнама (GSO), иностранный турпоток за пять месяцев 2023 года составил почти 4,6 млн, это в 12,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Число прибытий туристов в январе-мае составляет всего 63% от показателя допандемийного 2019 года.
По итогам 2023 года Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.
Официальная гостиница Эрмитажа стала собственностью компании из Азербайджана
Помощник президента Азербайджана и посол Казахстана обсудили перспективы азербайджано-казахстанского сотрудничества
Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов
Цены на нефть колеблются между ростом и снижением
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Нетаньяху планирует в июле нанести визит в Китай
Япония вернет Южную Корею в "белый список" надежных торговых партнеров
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС