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АПК 26.06.2023 18:50

Пшеница подорожала до максимума за четыре месяца

Цены на пшеницу в понедельник обновили максимум с конца февраля из-за событий в России и засухи в США.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго растут в цене примерно на 2% и торгуются вблизи отметки в $7,52 за бушель.

Подъем цен на пшеницу спровоцировали события пятницы-субботы в РФ с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа.

Они разворачивались в Ростовской области, которая является ключевым регионом производства зерна в РФ, отмечает Trading Economics.

Также внимание участников рынка направлено на засушливую погоду на Среднем Западе США, повышающую риски для урожая пшеницы в регионе.

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Тэги: МИР, ПШЕНИЦА, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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