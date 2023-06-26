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Туризм 26.06.2023 23:05

Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов

Иностранные пассажиры авиакомпании EgyptAir, следующие транзитом через Каир, могут оформить в аэропорту бесплатные транзитные визы на срок от 8 до 96 часов, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Чтобы оживить туристические поездки в Египет мы объявили о возможности получения бесплатной транзитной визы в Египет на срок от 8 до 96 часов. Визу можно получить в международном аэропорту Каира, для этого необходимо заполнить анкету в офисе авиакомпании", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, услуга доступна путешественникам, гражданство которых позволяет получить визу по прибытии в аэропорт Каира.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРИСТЫ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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