Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов

Иностранные пассажиры авиакомпании EgyptAir, следующие транзитом через Каир, могут оформить в аэропорту бесплатные транзитные визы на срок от 8 до 96 часов, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Чтобы оживить туристические поездки в Египет мы объявили о возможности получения бесплатной транзитной визы в Египет на срок от 8 до 96 часов. Визу можно получить в международном аэропорту Каира, для этого необходимо заполнить анкету в офисе авиакомпании", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, услуга доступна путешественникам, гражданство которых позволяет получить визу по прибытии в аэропорт Каира.
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