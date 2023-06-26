Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Дальнее зарубежье 26.06.2023 19:02

Главы МИД стран ЕС обсудили попытку военного мятежа в РФ - Боррель

Совет ЕС по иностранным делам в Люксембурге начался в понедельник с обсуждения ситуации в России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Конечно, мы начали заседание с оценки развития ситуации в России во время выходных, где произошел провалившийся вооруженный мятеж. Ситуация остается сложной и непредсказуемой", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам на пресс-конференции по завершению совета.

По его словам, в ЕС проявляют бдительность и тесно координируют действия с 27 государствами-членами Евросоюза, а также с соседними странами. В Брюсселе в этой ситуации видят риск, исходящий от России как от ядерной державы.

"Вывод наших дискуссий ясен, и я хочу его подчеркнуть здесь: мы продолжим поддерживать Украину больше, чем когда-либо", - сказал Боррель, добавив, что ЕС будет оказывать Киеву помощь всех видов, особенно военную.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, МИД, РОССИЯ, МЯТЕЖ


Похожие новости


Главы МИД стран ЕС обсудят нормализацию между Азербайджаном и Арменией Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений Баку и Еревана и подготовку мирного договора Боррель назвал хорошим обмен мнениями с Байрамовым в Брюсселе В Баку считают ориентированной на результат встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе – МИД Азербайджана Боррель считает важным сотрудничество ЕС с Израилем, в том числе для урегулирования конфликта на Украине МИД Азербайджана ответил на обвинения главы гражданской миссии ЕС в Армении Санкции ЕС против РФ не сработали, они усиливают зависимость Европы от прямых конкурентов - МИД РФ Байрамов и Йоханнессон обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя и ситуацию на Южном Кавказе Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Еревана сорвать процесс нормализации с Баку – МИД Азербайджана Глава МИД КНР назвал налаживание отношений с США, РФ и ЕС главными задачами внешней политики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az