Главы МИД стран ЕС обсудили попытку военного мятежа в РФ - Боррель

Совет ЕС по иностранным делам в Люксембурге начался в понедельник с обсуждения ситуации в России, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Конечно, мы начали заседание с оценки развития ситуации в России во время выходных, где произошел провалившийся вооруженный мятеж. Ситуация остается сложной и непредсказуемой", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам на пресс-конференции по завершению совета.

По его словам, в ЕС проявляют бдительность и тесно координируют действия с 27 государствами-членами Евросоюза, а также с соседними странами. В Брюсселе в этой ситуации видят риск, исходящий от России как от ядерной державы.

"Вывод наших дискуссий ясен, и я хочу его подчеркнуть здесь: мы продолжим поддерживать Украину больше, чем когда-либо", - сказал Боррель, добавив, что ЕС будет оказывать Киеву помощь всех видов, особенно военную.