Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:25 составила $73,86 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше цены на закрытие рынка в пятницу.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,08 (0,12%), до $69,08 за баррель.

Трейдеры занимают осторожную позицию, оценивая события в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. Опасения, связанные с возможными последствиями ситуации в РФ для поставок нефти на мировой рынок, способствовали подъему цен более чем на 1% в понедельник на непродолжительное время.

"Непосредственные риски поставкам улетучились, однако рынок, вероятно, начнет закладывать более значительную премию за риск в нефтяные котировки с учетом растущей нестабильности в России, - написали стратеги ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Размер премии будет зависеть от того, как будут справляться с последствиями неудавшегося мятежа".

"Общий фон для нефтяного рынка включает решительное ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками и вялый экономический рост в Китае, что способствует опасениям в отношении перспектив глобального спроса", - отмечает главный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста, слова которого приводит Market Watch.