Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Более 2 млн мусульманских паломников из 160 стран прибыли в Мекку, чтобы принять участие в хадже, сообщают в понедельник западные СМИ.

В этом году впервые после начала пандемии коронавируса COVID-19 паломничество проходит без противовирусных ограничений. В королевстве ожидают рекордную посещаемость.

"В этом году мы увидим крупнейшее паломничество в истории", - заявили ранее в министерстве хаджа Саудовской Аравии, отметив, что это случится, если все пойдет по плану. По данным министерства, в Мекку прибудет более 2,5 млн паломников.

СМИ отмечают, что в этом году одной из наиболее серьезных проблем для паломников являются высокие температуры. В понедельник в Мекке зафиксировали температуру 46 градусов по Цельсию. Министерство здравоохранения порекомендовало верующим использовать зонтики, а больным и пожилым людям оставаться в помещениях в полдень, чтобы избежать солнечного удара.

Для обеспечения безопасности за паломничеством с неба наблюдают вертолеты и беспилотники.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, хотя бы один раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.