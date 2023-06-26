Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

Религия 26.06.2023 20:57

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Более 2 млн мусульманских паломников из 160 стран прибыли в Мекку, чтобы принять участие в хадже, сообщают в понедельник западные СМИ.

В этом году впервые после начала пандемии коронавируса COVID-19 паломничество проходит без противовирусных ограничений. В королевстве ожидают рекордную посещаемость.

"В этом году мы увидим крупнейшее паломничество в истории", - заявили ранее в министерстве хаджа Саудовской Аравии, отметив, что это случится, если все пойдет по плану. По данным министерства, в Мекку прибудет более 2,5 млн паломников.

СМИ отмечают, что в этом году одной из наиболее серьезных проблем для паломников являются высокие температуры. В понедельник в Мекке зафиксировали температуру 46 градусов по Цельсию. Министерство здравоохранения порекомендовало верующим использовать зонтики, а больным и пожилым людям оставаться в помещениях в полдень, чтобы избежать солнечного удара.

Для обеспечения безопасности за паломничеством с неба наблюдают вертолеты и беспилотники.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, хотя бы один раз в жизни в соответствии с постулатами религии должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ХАДЖ, ПОЛОМНИКИ


Похожие новости


Власти Саудовской Аравии отменят ограничения по COVID-19 на хадже 2023 года В Мекке готовятся к самому массовому хаджу с начала пандемии COVID-19 В Саудовской Аравии начинается хадж, из-за пандемии в нем примут участие лишь около 1 тыс. паломников В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников В хадже в этом году сможет принять участие строго ограниченное число иностранных паломников В Саудовской Аравии призвали паломников пока не готовиться к хаджу Мусульмане начали совершать обряды хаджа в Мекке Иранские паломники прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа на фоне оттепели в отношениях между странами Почти два миллиона паломников собрались на хадж в Саудовской Аравии Паломники, совершающие хадж, в этом году получат электронные браслеты

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az