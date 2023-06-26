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Дальнее зарубежье 26.06.2023 21:20

Венгрия заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины

Правительство Венгрии заблокировало выделение €500 млн военной помощи для Украины от Европейского фонда мира (ЕФМ) ЕС, сообщает агентство Reuters.

"В понедельник Венгрия заявила, что не снимет блокировку на транш в размере 500 миллионов евро из существующего фонда, пока Киев не исключит венгерский банк OTP (OTPB.BU) из списка компаний, которые он считает "международными спонсорами" войны России в Украине", - говорится на сайте Reuters.

Агентство сообщает со ссылкой на слова министра иностранных дел Петер Сийярто, "что Будапешт готов изменить свое мнение, если Украина откажется от черного списка".

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил решение, которым финансирование Европейского фонда мира (ЕФМ) увеличивается на еще 3,5 млрд евро, из которого также финансируются Вооруженные силы Украины

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Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС, ПОМОЩЬ


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