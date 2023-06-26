Байден заверил, что США не имеют отношения к недавним событиям в РФ

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Вашингтон и его союзники не причастны к ситуации с группой "Вагнер" в России.
"Мы ясно дали понять, что мы не причастны к этому, не имеем к этой ситуации отношения, это внутрироссийские события", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
Он добавил, что обсудил ситуацию с "ключевыми союзниками". Они, по словам Байдена, "согласились в том, что не должны дать России повода обвинить в произошедшем Запад и НАТО".
Помимо этого, президент США добавил, что, как только в России начали развиваться события с "Вагнером", он поручил команде по нацбезопасности "пристально следить за ситуацией (...) и подготовиться к различным сценариям развития событий".
Помимо этого, Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину "вне зависимости от того, что происходит в России".
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